Ankara 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Gün boyunca hava sıcaklıkları 16°C ile 3°C arasında değişecektir. Genel olarak sıcaklıklar 10°C civarında olacaktır. Nem oranı ise %54 civarında seyredecektir. Rüzgar hızı ortalama 15.9 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 13 Kasım Perşembe günü hava sıcaklıkları 15°C ile 4°C arasında olacaktır. 14 Kasım Cuma günü ise 12°C ile 1°C arasında olacağı öngörülmektedir. 15 Kasım Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Hava sıcaklıkları, bu tarihte 12°C ile 2°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Gün içinde güneşli saatlerde dışarıda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Ancak ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak önemlidir. 15 Kasım Cumartesi günü beklenen sağanaklar için şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak gerekli olacaktır. Böylece olası ıslanmalara karşı korunmuş olunur.