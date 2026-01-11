Buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

Beytüşşebap ilçesinde, gizli buzlanma kazaya da davetiye çıkardı. Sürücülerinin buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Aşağıdere köyü yakınlarında gizli buzlanma nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Jandarma ve karayolları ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlattı. Kapalı olan yol, uzun uğraşlar sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Kar yağışı sonrası buz pistine dönen yollarda ekipler tuzlama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır