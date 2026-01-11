HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

Beytüşşebap ilçesinde, gizli buzlanma kazaya da davetiye çıkardı. Sürücülerinin buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, Aşağıdere köyü yakınlarında gizli buzlanma nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Jandarma ve karayolları ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlattı. Kapalı olan yol, uzun uğraşlar sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Kar yağışı sonrası buz pistine dönen yollarda ekipler tuzlama çalışması başlattı.

Buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı 1

Buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı 2

Buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı 3

Buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maduro operasyonu Trump'ı cesaretlendirdi: Grönland talimatı iddiası ortalığı karıştırdıMaduro operasyonu Trump'ı cesaretlendirdi: Grönland talimatı iddiası ortalığı karıştırdı
Elazığ’da kapalı 19 köy yolunda çalışmalar sürüyorElazığ’da kapalı 19 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.