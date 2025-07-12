Ankara 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava koşulları oldukça sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklıklar daha da artabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 13 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 38°C, 14 Temmuz Pazartesi günü yine 38°C ve 15 Temmuz Salı günü 35°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Yüksek sıcaklıklar, hem insanlar hem de çevre için çeşitli riskler oluşturabilir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunmak zorunda kalanların, güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler giymeleri gerekecek. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları faydalıdır.

Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının hızla buharlaşmasına neden olabilir. Su tasarrufu yapmak ve gereksiz su kullanımından kaçınmak önem taşır. Ayrıca, orman yangınları riski arttığı için açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceği de unutulmamalıdır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması ve enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi faydalı olacaktır.