Ankara 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35°C civarına çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 19°C seviyelerinde kalacak. Bu durum, başkentte güneşli ve açık bir havanın hakim olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 37°C'ye kadar yükselecek. 15 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 35°C civarında seyredecek. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 32°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygundur. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Sıcak havalarda vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Açık hava etkinlikleri sırasında bol su içilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Ankara'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır.