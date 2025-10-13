Ankara 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu çok bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 4°C ile 16°C arasında değişecek. Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli.

14 Ekim Salı günü hava koşullarında iyileşme bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 3°C ile 18°C arasında değişecek. Bu tarihte hava daha stabil olacak. Güneşli bir gün geçirilmesi muhtemel.

15 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 6°C ile 18°C arasında seyredecek. Bu tarihte hava daha sıcak olacak. Güneşli bir gün geçirileceği düşünülüyor.

16 Ekim Perşembe günü hava 7°C ile 17°C arasında değişecek. Bu tarihte de hava sıcak ve güneşli olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının stabil ve güneşli olması öngörülüyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir.