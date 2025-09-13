Ankara 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Gün boyunca en düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık ise 27°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hafif esecek. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 14 Eylül Pazar günü, güneş ışığı altında sıcaklık 28°C'ye ulaşacak. En düşük sıcaklık 12°C olacak. 15 Eylül Pazartesi günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 30°C'ye kadar çıkacak. En düşük sıcaklık 15°C olarak tahmin ediliyor. 16 Eylül Salı günü ise yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklık 27°C civarında olacak ve en düşük sıcaklık 12°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve açık olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu durum oldukça elverişli. Ancak, 16 Eylül Salı günü yer yer sağanakların beklendiğini göz önünde bulundurmak önemli. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Gün içinde sıcaklıklar 27°C civarında olacağı için, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek ve gerektiğinde üzerinizi değiştirmek, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.