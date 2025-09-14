HABER

Ankara 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

14 Eylül 2025 Pazar günü, Ankara'da bol güneş ışığı olacak.

Sıcaklık 29°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklık, mevsim normallerine yakın. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları hafif değişiklikler gösterecek. 15 Eylül Pazartesi günü, hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. 16 Eylül Salı günü, yer yer sağanak yağmurlar görülebilir. Sıcaklıklar 27°C civarına düşecek. 17 Eylül Çarşamba günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C civarında olacak. 18 Eylül Perşembe günü ise yine güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklık 22°C civarına düşecek. 19 Eylül Cuma günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 23°C civarında seyredecek. 20 Eylül Cumartesi günü, parlak güneş ışığı altında sıcaklıkların 24°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak, 16 Eylül Salı günü yer yer sağanak yağmurlar görülebilir. Özellikle bu gün için ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

