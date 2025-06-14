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Ankara 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 14 Haziran Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak.

Ankara 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu oldukça güzel. Hava sıcaklığı 27°C olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

15 Haziran Pazar günü, hava sıcaklığının 24°C civarında olması bekleniyor. Güneşli bir gün geçirmemiz öngörülüyor. 16 Haziran Pazartesi günü de hava sıcaklığı 24°C civarında kalacak. Güneşli ile parçalı bulutlu bir hava durumu yaşanacak. 17 Haziran Salı günü, hava sıcaklığı 26°C civarında olacak ve kısmen güneşli bir gün geçireceğiz. 18 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 29°C'ye yükselecek. Parlak güneş ışığı altında bir gün bekleniyor. 19 Haziran Perşembe günü, hava sıcaklığı 31°C'ye ulaşacak. Parlak güneş ışığı altında bir gün geçirilecek. 20 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 33°C'ye yükselecek ve yine parlak güneş ışığı altında bir gün yaşanacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olacak. Dışarıda vakit geçirirken, güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek de gereklidir. Yüksek sıcaklıkların vücut üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır. Serin ortamlarda dinlenmek de önemlidir. Böylece önümüzdeki günlerdeki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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