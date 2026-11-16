Mansur Yavaş, Yeni Parti'nin kurultayına katılmamıştı! Deniz Zeyrek, perde arkasını anlattı

Yeni Parti, 1. Olağan Kurultay sürecini tamamladı. PM ve YDK sonuçlarının açıklanmasıyla kurultay sona erdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in blok listesi, Yeni Parti delegesinden onay aldı.

PM LİSTESİNDE YER ALMAYAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Asu Kaya, Bülent Tezcan, Mustafa Erdem, Tahsin Ocaklı, Cavit Arı, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Gökhan Günaydın, Murat Emir gibi ismlerin PM listesinde yer almaması kurultayda dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. PM dışında kalan isimlerin bazılarının TBMM Grup Yönetimi'nde görev alabileceği aktarıldı.

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ DAVET EDİLDİ AMA KATILMADI

Öte yandan kurultayda dikkat çeken detaylardan biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. CHP'den ayrıldıktan sonra Yeni Parti'ye katılmayan ve yoluna bağımsız şekilde devam eden Yavaş'ın, davet edilmesine rağmen kurultaya katılmaması göze çarptı.

DENİZ ZEYREK'TEN YAVAŞ'IN KARARI İÇİN 'ADAYLIK' DEĞERLENDİRMESİ

Gazeteci Deniz Zeyrek konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Zeyrek, Yavaş'ın 'süreci kazasız belasız atlatma' niyetinde olduğunu savundu.

"HERKESİN ADAYI SIFATINI KORUYARAK ÜSTLENMEK İSTİYOR"

Yavaş'ın kurultaya katılmamasının Yeni Parti'ye mesafeli olduğu anlamına gelmediğini aktaran Zeyrek, "Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığını 'herkesin adayı' sıfatını koruyarak üstlenmek istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

YAVAŞ'TAN TEBRİK MESAJI: "TÜRK SİYASETİNE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Mansur Yavaş kurultayda tekrar genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'i tebrik etmişti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Parti’nin 1. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Kurultayın, Türk siyasetine ve demokrasimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer vermişti.