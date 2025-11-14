Ankara 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün 14 Kasım 2025 Cuma. Ankara'da hava genellikle kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 0,3°C ile 7°C arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı 3,4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:33. Gün batımı ise 17:33 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 15 Kasım Cumartesi, hava koşulları kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 0,6°C ile 9,7°C arasında değişecek. 16 Kasım Pazar günü de hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 3,4°C ile 9,5°C arasında bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve kapalı. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması nedeniyle vücut ısısını dengelemek önemlidir. Rüzgar hızı düşük. Bu, hava koşullarını daha az rahatsız edici hale getiriyor. Ancak yine de dikkatli olunması gerekiyor. Gün doğumu ve batımı saatlerine dikkat ederek gün ışığından faydalanmak yararlı olacaktır.