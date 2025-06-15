Ankara 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 15 Haziran 2025 Pazar günü gece sıcaklığı ise 11°C'ye kadar düşecek. Nem oranı yaklaşık %29 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında hafif esintiler şeklinde hissedilecek. Yağış ihtimali %13 civarında. Bu, gün boyunca yağmur olasılığının düşük olduğunu gösteriyor.

16 Haziran Pazartesi'den itibaren hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 16 Haziran'da bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz 24°C, gece ise 11°C civarında olacak. 17 Haziran Salı günü bölgesel düzensiz yağmur yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 14°C olacak. 18 Haziran Çarşamba günü ara ara şiddetli yağmurlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 14°C olacak. 19 Haziran Perşembe günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 14°C olacak. 20 Haziran Cuma günü ara ara orta kuvvetli yağmurlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 14°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.