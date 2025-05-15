Ankara 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ile 19°C'lik bir yüksek sıcaklık ve 5°C'lik bir düşük sıcaklıkla seyredecek. Bu, şehrin tipik Mayıs ayı havasına uygun bir gün olacak.

16 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 23°C ile 14°C arasında değişecek. 17 Mayıs Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 27°C ile 13°C arasında seyredecek. 18 Mayıs Pazar günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 23°C ile 9°C arasında olacak.

Ankara'nın Mayıs ayındaki ortalama sıcaklıkları 15°C ile 21°C arasında değişmektedir. Bu dönemde ortalama yağış miktarı 48 mm'dir ve yağmurlu gün sayısı 6'dır. Gün uzunluğu ortalama 14 saattir. Güneşli saat sayısı ise 12'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. 16 Mayıs Cuma günü için yağış ihtimali bulunduğu için açık hava etkinliklerinizi buna uygun planlayın. Günlük hava raporlarını takip etmek, anlık hava koşullarına göre hareket etmenizi sağlar. Böylece olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.