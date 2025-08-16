Ankara 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 32°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 16°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 35°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Ağustos ayı boyunca Ankara'da ortalama sıcaklık 23°C ile 30°C arasında değişiyor. Nem oranı bu dönemde genellikle %38 civarında seyrediyor. Yağış miktarı ise yıllık ortalamanın %3'ü kadar. Yani, yaklaşık 11 mm.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirmekten özellikle öğle saatlerinde kaçınılmalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmak cilt koruması açısından faydalıdır. Sıcak havalarda yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmalıdır. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.