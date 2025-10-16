HABER

Ankara 16 Ekim Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu, bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarındayken, gece sıcaklığı 5°C'ye düşecek. Önümüzdeki günlerde hava daha bulutlu olacak ve sıcaklık değişkenlik gösterecek. 17 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklıkları 22°C'ye ulaşırken, akşam serin havalar yaşanacak. Hava koşullarını takip etmek, günlük planlar için önem arz ediyor. İşte detaylar...

Ankara'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli. Gündüz sıcaklığının 20°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklık ise 5°C'ye kadar düşecek. Gün boyunca ılıman bir hava hakim olacak. Akşam ve gece saatlerinde ise serin bir ortam oluşacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha bulutlu olacak. 17 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklıkları 22°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 4°C'ye düşmesi öngörülüyor. 18 Ekim Cumartesi günü hava daha güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 22°C, gece sıcaklıklarının ise 10°C civarında olması bekleniyor. Hafta sonu boyunca ılıman ve güneşli bir hava beklentisi var.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Gün içinde sıcaklıklar ılımandır. Ancak akşam ve gece saatlerinde ani sıcaklık düşüşleri yaşanabilir. Dışarı çıkarken akşam saatlerinde yanınızda bir üst katman giysi bulundurmanız iyi olur. Hava koşullarına bağlı olarak, sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmak faydalı olacaktır.

Hava koşulları zaman zaman değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı en güncel bilgilere göre yapmalı, olumsuz hava koşullarından etkilenme riskinizi en aza indirmelisiniz.

