Ankara 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde hava serin olacak. Sıcaklık 5-7°C civarında başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 20°C'ye yükselebilir. Bölge genelinde yağış beklenmiyor. Ancak sabah saatlerinde sis ve yer yer don riski var.

19 Ekim Pazar günü hava az bulutlu geçecek. Güneşli bir gün bekleniyor. En düşük sıcaklık 13.9°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 21.3°C olarak tahmin ediliyor. 20 Ekim Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Hafif yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 10.6°C, en yüksek sıcaklık 13.9°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalı olacaktır. Sabaha karşı serinlik nedeniyle kalın giysiler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde sıcaklık artınca, kat kat giyinmek pratik olur. Gerekirse katları çıkarabilmek iyi bir fikirdir. Sis ve don riski için sabah dikkatli olunmalıdır. Araçların camları temiz olmalıdır. 20 Ekim’de beklenen hafif yağmura karşı şemsiye bulundurmak önemlidir. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak da faydalıdır. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.