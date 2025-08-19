HABER

Ankara 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak.

Ufuk Dağ

Ankara'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 32°C civarında, gece ise 17°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, başkentte tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 20 Ağustos Çarşamba günü 32°C, 21 Ağustos Perşembe günü 32°C ve 22 Ağustos Cuma günü 35°C civarında sıcaklık olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini gösteriyor.

Aşırı sıcakların etkili olduğu günlerde, vatandaşların sağlıklarını korumak için önlem almaları önemlidir. Bol su tüketimi vücudun su dengesini sağlamaya yardımcı olur. Bu, dehidrasyonu önler. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan mümkünse kaçınılmalıdır. Bu, güneş çarpması riskini azaltır. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanımı cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Hafif, sindirimi kolay yiyeceklerin tercih edilmesi sindirim sistemini rahatlatır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları ve gerektiğinde tıbbi yardım almaları önemlidir.

Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Vatandaşların bu uyarılara dikkat etmeleri, sağlıklı ve güvenli bir hafta geçirmelerini sağlayacaktır.

