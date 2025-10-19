HABER

Ankara 19 Ekim Pazar hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

19 Ekim 2025 Pazar günü Ankara'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehir merkezinde bulutlu bir hava hakimken, sıcaklık 10°C ile 19°C arasında değişecek. Diğer bölgelerde farklı hava koşulları görülecek. Çubuk'ta kapalı, Çamlıdere'de ise az bulutlu hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise yağmur, çisenti ve güneşli havalar yaşanacak. Planlarınızı yaparken hava şartlarını göz önünde bulundurmalısınız.

Bugün, 19 Ekim 2025 Pazar günü, Ankara'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Şehrin merkezinde hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 10°C ile 19°C arasında değişecek. Diğer bölgelerde hava durumu farklılık gösterecek. Çubuk'ta kapalı bir hava bekleniyor. Çamlıdere'de ise az bulutlu koşullar öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde, 20 Ekim Pazartesi günü, Ankara'da zaman zaman yağmur ve çise bekleniyor. Sıcaklık 2°C ile 17°C arasında değişecek. 21 Ekim Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 5°C ile 18°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız önemli. Su geçirmez giysiler, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı korumanız adına bu önemlidir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Yolculuklarınızı planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

