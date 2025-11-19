Ankara 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 17°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 0°C civarında tahmin edilmektedir. Nem oranı %78 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 5 km/s olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 20 Kasım Perşembe günü yüksek bulutların arasından güneş görünecek. 21 Kasım Cuma günü de benzer hava durumu devam edecek. 22 Kasım Cumartesi günü ise sıcaklık 22°C'ye ulaşacak.

Bu dönemde hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Gün içinde ılıman bir hava hakim olacaktır. Bu nedenle, sabah ve akşamları kat kat giyinmek en uygun yöntemdir. Gün içinde ise hafif kıyafetler tercih edilmelidir.

Nem oranının yüksek olması, sabah saatlerinde buğulu ve nemli bir hava yaratabilir. Bu durum, gözlük kullananlar için görüş mesafesini azaltabilir. Sabahları gözlüklerinizi temiz tutmak faydalı olacaktır. Gerekirse nemli havaya uygun lensler kullanmak da iyi bir önlem olacaktır.

Rüzgar hızının düşük olması, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunar. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olur.