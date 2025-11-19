HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 19 Kasım 2025 tarihinde hava durumu bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 17°C, gece ise 0°C civarında olacak. Yüksek nem oranı, sabah saatlerinde buğulu bir hava yaratabilir. Hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun rüzgar hızı göz önüne alındığında, hazırlıklı olmakta fayda var. Gün içinde hafif giyinmek, sabah ve akşam ise kat kat giyinmek iyi bir tercih olacak.

Ankara 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Ankara'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 17°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 0°C civarında tahmin edilmektedir. Nem oranı %78 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 5 km/s olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 20 Kasım Perşembe günü yüksek bulutların arasından güneş görünecek. 21 Kasım Cuma günü de benzer hava durumu devam edecek. 22 Kasım Cumartesi günü ise sıcaklık 22°C'ye ulaşacak.

Bu dönemde hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Gün içinde ılıman bir hava hakim olacaktır. Bu nedenle, sabah ve akşamları kat kat giyinmek en uygun yöntemdir. Gün içinde ise hafif kıyafetler tercih edilmelidir.

Nem oranının yüksek olması, sabah saatlerinde buğulu ve nemli bir hava yaratabilir. Bu durum, gözlük kullananlar için görüş mesafesini azaltabilir. Sabahları gözlüklerinizi temiz tutmak faydalı olacaktır. Gerekirse nemli havaya uygun lensler kullanmak da iyi bir önlem olacaktır.

Rüzgar hızının düşük olması, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunar. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google resmen tanıttı! GPT-5 Pro’yu geçerek rekor kırdıGoogle resmen tanıttı! GPT-5 Pro’yu geçerek rekor kırdı
Suriye Büyükelçiliğine 13 yıl sonra büyükelçi atandıSuriye Büyükelçiliğine 13 yıl sonra büyükelçi atandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.