Berberlerde yapay zeka akımı!

Yapay zekanın kullanım alanı günden güne genişlerken, vatandaşların berbere giderken saç modellerini görerek seçmesi de hem berberlerin işini kolaylaştırıyor hem de saç modelinin nasıl duracağının görünmesini sağlıyor.

Vatandaşların günlük yaşamlarında sık sık kullandıkları yapay zeka, son olarak berberlerde de yeni bir akım başlattı. Tıraş olmak için berbere giden vatandaşlar, kendi fotoğraflarını yapay zekaya göstererek saç modeli konusunda yardım alıyor ve modelleri gözleri ile görüyor. Kullanılan özellikle beraber hem berberlerin tıraş yapması kolaylaşıyor hem de vatandaşlar istedikleri saç ve sakal modellerinin nasıl olacağını tıraştan önce görmüş oluyor.

Yapay zeka kullanarak tıraşa gelen müşterilerin günden güne arttığını söyleyen berber Hamdi Ülger, "Yapay zeka artık her sektörde etkili olmaya başladı. Yani vatandaşlar artık kendi fotoğrafını yapay zekaya atarak nasıl bir saç ya da sakal modeli kendine yakışır bunu net bir şekilde görüyorlar. O da bizim işimizi kolaylaştırıyor yani yapay zekanın iyi yönlerini de görmüş olduk bu şekilde. Artık istedikleri gibi kendilerinin önce bir saçına, sakalına şekil vermeden kendilerini görmüş oluyorlar. Yani o saç sakal kendine nasıl yakışır, nasıl durur diye. Bu da bizim işimiz de kolaylaştırmış oluyor. Bu yönden memnunuz. Daha önce vatandaşlar saç kataloğundan bakıyorlardı. Hani bu bana olur mu olmaz mı diye. Yaklaşımları bu kadar iyi olmuyordu. Mesela yapay zeka ile daha kolay oldu bunlar. Kendini bire bir görmüş oluyor. Bu konuda talep günden güne artıyor. Kendini hani böyle daha güzel ya daha mutlu hissedenler oluyor. Bu sakal şekli ile bu saç şekli bana daha çok yakışır diyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yapay zeka söylenenin tam tersi. Berberlikte rağbeti arttırabilir. Yani kuaföre gelme isteyenin daha çok arttırabilir. Bizim sektörde olumlu yanının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Benim tavsiyem bunu ya da buna benzerleri olumlu yönde kullandıkları sürece kendilerine daha çok kolaylıklar sağlayacaklarını herkes zaten görüyor ya da fayda göstereceğini görüyoruz. Bütün sektörlerde bence faydalı yanlarına almamız lazım" dedi.

