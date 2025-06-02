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Ankara 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 2 Haziran Pazartesi hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak.

Ankara 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ankara'da 2 Haziran Pazartesi günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar gündüz 23°C, gece ise 13°C civarında seyredecek. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yerel olarak kuvvetli olması muhtemel.

3 Haziran Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 25°C, gece 10°C civarında seyredecek. 4 Haziran Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 11°C olacak. 5 Haziran Perşembe günü güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece 14°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak, özellikle yağışlı günlerde uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar var. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar artacağından, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde bol su içerek ve hafif kıyafetler tercih ederek vücut ısınızı dengede tutabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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