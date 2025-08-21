Ankara 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla belirgin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 15-16°C arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklık 35°C, 23 Ağustos Cumartesi günü yine 35°C ve 24 Ağustos Pazar günü 33°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla geldiği için güneş çarpması riski artar. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek önerilir. Ayrıca, bol su tüketimi önem taşır. Hafif, açık renkli giysiler, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve dinlenmek de önemlidir. Bu önlemler sağlık korumasına yardımcı olur.

Nem oranının düşük olması nedeniyle toz taşınımına karşı da dikkatli olunmalıdır. Rüzgar hızının saatte 14-15 kilometreye ulaşması bekleniyor. Bu durum, alerjik reaksiyonlara yatkın kişiler için sorun oluşturabilir. Tozlu ortamlardan uzak durmak ve gerektiğinde koruyucu maskeler kullanmak faydalı olacaktır.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerin daha hassas olabileceğini unutmamak gerekir. Bu grupların, mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmaları ve aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir. Sıcak hava dalgaları, bu gruplar için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.