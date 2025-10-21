HABER

Ankara 21 Ekim Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 21 Ekim 2025 tarihinde kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklığın gündüz 19°C civarında olması öngörülüyor. 22 Ekim'de bölgesel düzensiz yağmurlar etkili olacaktır. 23 Ekim'de ise yoğun sağanak yağış olasılığı var. Hava koşularındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önem taşıyor. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmeli, akşam kat kat giyinilmelidir. Traficte dikkatli olunması gereken bu dönemde hava koşullarına uygun planlamalar yapılmalıdır.

Hazar Gönüllü

Ankara'da 21 Ekim 2025 Salı günü, kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Gün içinde sıcaklığın 19°C civarında olması öngörülüyor. Bu tarihte gündüzler ılıman, akşam saatleri ise serin olacak.

Gelecek günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanabilir. 22 Ekim Çarşamba günü bölgesel düzensiz yağmurlar etkili olacaktır. Sıcaklık gündüz 20.9°C, gece ise 16°C civarında seyredecek. 23 Ekim Perşembe günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar olasılığı bulunuyor. Gündüz sıcaklık 15.2°C, gece ise 13.4°C olarak tahmin ediliyor. 24 Ekim Cuma günü hava koşullarının sakinleşmesi ve parçalı bulutlu bir hale gelmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 18.8°C, gece ise 13.7°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşularındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Sıcaklığın düşeceği akşam saatlerinde kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Rüzgardan korunmak için uygun önlemler almak da faydalıdır. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak gerekir. Araçların lastiklerinin iyi durumda olduğundan emin olunmalıdır. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak olumsuz hava şartlarından korunabilirsiniz.

