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Ankara 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 21 Mayıs Çarşamba hava durumu genellikle güneşli ve ılık olacak.

Ankara 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ankara'da 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, genellikle güneşli ve ılık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 24°C civarında, gece ise 8°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın olup, Ankara'nın tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 22 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığının 28°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 23 Mayıs Cuma günü sıcaklık 30°C'ye ulaşacak. 24 Mayıs Cumartesi günü ise hava sıcaklığının 29°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının sonlarına doğru Ankara'da görülen tipik sıcaklık aralıklarıyla uyumludur.

Bu dönemde hava koşullarının ılık ve güneşli olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabileceğinden, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmak da önemlidir. Gün içinde güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklıklar artabileceğinden, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek gerekir. Bu, olası sağlık sorunlarının önüne geçmek açısından önem taşır.

Ankara'nın Mayıs ayındaki ortalama nem oranı %50 civarındadır. Bu durum, hava koşullarının genellikle kuru ve rahatlatıcı olduğunu gösterir. Ancak, ani yağışlar veya rüzgarlı günler de yaşanabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde uygun önlemleri almak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

21 Mayıs 2025 Çarşamba günü Ankara'da hava koşulları ılık ve güneşli olacak. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu dönemde, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve temel önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize katkı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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