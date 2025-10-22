Ankara 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 15–20°C arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 7–10°C'ye düşmesi bekleniyor.

23 Ekim Perşembe günü hava koşulları artan bulutlarla birlikte hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklık 13–21°C aralığında olacak. 24 Ekim Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 12–21°C arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurun. Plan yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız gerekir. Ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacak. Buna uygun giyinmek sağlığınızı korur.