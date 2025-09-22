Ankara 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 22 Eylül Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Salı günü sıcaklık 29°C'ye ulaşacak. Çarşamba günü ise 30°C'ye yükselebilir. Perşembe günü sıcaklık 28°C seviyelerine düşecek.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su içilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak da tavsiye edilir. Güneş koruyucu ürünler de kullanılabilir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekir. Ayrıca dinlenmeye özen göstermek sağlığınız için önemlidir.

Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olacaktır. Bu saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket bulundurmak faydalı olabilir. Sıcak günlerde klima veya vantilatör kullanımı rahatlama sağlayacaktır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.