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Ankara 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 22 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Ankara 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz hava sıcaklığının 26°C civarında, gece ise 11°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

23 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 28°C'ye yükseleceği, 24 Haziran Salı günü 31°C'ye ulaşacağı ve 25 Haziran Çarşamba günü 34°C'ye çıkacağı öngörülüyor. Artan sıcaklıklar, yazın zirveye ulaşacağını gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Bu nedenle ultraviyole (UV) endeksi yüksek seviyelere ulaşabilir. Bu durum, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünlerin kullanılması, şapka ve koruyucu giysilerin tercih edilmesi önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybı da artabilir. Gün boyunca yeterli miktarda su tüketmek, vücudun susuz kalmasını önlemek açısından önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve vücudu aşırı yormamak sağlık açısından faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların hava kalitesini olumsuz etkileyebileceği de unutulmamalıdır. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu dönemlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak, kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Ankara'da sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Cilt koruması, yeterli su tüketimi ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınma gibi önlemlerle sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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