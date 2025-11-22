Ankara 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4°C ile 16.5°C arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında. Rüzgar hızı 3.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:41'dir. Gün batımı saati ise 17:28'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 23 Kasım 2025 Pazar günü sıcaklıklar 5.8°C ile 17.7°C arasında olacak. 24 Kasım 2025 Pazartesi günü ise sıcaklıklar 2.6°C ile 12.2°C arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarının soğuması ve yağışların artması muhtemel.

Soğuk hava koşulları nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalıdır. Vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Ani sıcaklık değişimleri hastalıklara neden olabilir. Bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketmeye dikkat edilmelidir.

Yeterli uyku almak da önemlidir. Sürücüler sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmalıdır. Yollarda buzlanma ve kaygan zemin riski olabilir. Kış lastiklerini kontrol etmekte fayda vardır. Hava koşullarına uygun planlar yapmak, sağlık ve güvenlik açısından önemlidir.