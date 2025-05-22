Ankara 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 23°C, gece ise 10°C olarak beklenmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23°C civarında olacak. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Nem oranı %56. Rüzgar hızı güney yönünden saatte 14 kilometre olarak tahmin edilmektedir.

23 Mayıs Cuma günü havanın durumu sabah saatlerinde 23°C, gece ise 10°C olacak. Gündüz saatlerinde 23°C civarında bir sıcaklık bekleniyor. Hava bu gün de genellikle parçalı bulutlu kalacak. Nem oranı %57. Rüzgar hızı güney yönünden saatte 15 kilometre olarak tahmin edilmektedir.

24 Mayıs Cumartesi günü sabah saatlerinde 23°C, gece ise 9°C sıcaklık beklenmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23°C civarında olacak. Hava yine genellikle parçalı bulutlu olacak. Nem oranı %54. Rüzgar hızı güney yönünden saatte 15 kilometre olarak tahmin edilmektedir.

25 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde 22°C, gece ise 10°C sıcaklık beklenmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22°C civarında olacak. Hava bu gün de genellikle parçalı bulutlu olacak. Nem oranı %55. Rüzgar hızı güney yönünden saatte 13 kilometre olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Genellikle parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanları tercih etmek gereklidir. Bol su tüketerek vücudun susuz kalmasını önlemek faydalı olacaktır. Aşırı sıcaklardan korunmak için hafif ve açık renkli giysiler giymek önerilir. Rüzgar hızının orta seviyede olması nedeniyle, açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler seçmek de önemlidir. Bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur. Ayrıca, olası sağlık sorunlarının önüne geçecektir.