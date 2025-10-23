Ankara 23 Ekim Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 23 Ekim 2025 Perşembe günü, Ankara'da hava koşulları değişiyor. Sağanak yağışlar gün boyunca etkili olacak. Bu durum sıcaklıkların mevsim normallerine çekilmesine neden olacak. Özellikle sabah saatlerinde, Kızılcahamam gibi yüksek bölgelerde sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek. Bu nedenle, sabah saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde, Kalecik gibi ilçelerde sıcaklık 24 dereceye kadar çıkacak. Kent merkezindeki ilçelerde ise sıcaklık 21 ila 22 derece arasında olması bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde hafif bir serinlik hissi oluşabilir. Yüksek nem oranı, havanın daha soğuk hissedilmesine yol açacak. Gün boyunca ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.

24 Ekim Cuma günü Ankara'da puslu bir güneş bekleniyor. Sıcaklık 21 dereceye kadar çıkacak. Ancak nem oranı yüksek olacağı için hava serin hissedilebilir. 25 Ekim Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar etkili olacak. Sıcaklık 21 derece civarında kalacak. Yağışlarla birlikte nem oranı arttığı için, hava yine serin hissedilebilir. 26 Ekim Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 21 derece civarında olacak. Yüksek nem oranı bu günde serin hissettirebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi artabilir. Gün boyunca ceket veya hırka bulundurmak yararlı olacaktır. Sağanak yağışların etkili olduğu günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durulması gerekmektedir. Yüksek nem oranı nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunmalıdır. Bol su tüketimi de önerilmektedir.