Ankara 23 Eylül Salı hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Ankara'da 23 Eylül 2025 Salı günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 27°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 20°C'ye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %41 seviyesinde. Gün içinde bu oran %11'e kadar düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 4 km hızla esecek.

24 Eylül Çarşamba günü parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 14°C ile 29°C arasında değişecek. 25 Eylül Perşembe günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 28°C arasında olacak. 26 Eylül Cuma günü parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 12°C ile 23°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gündüz sıcaklıklar 27°C ile 30°C arasında olacak. Akşam sıcaklıkları 20°C civarına düşecek. Nem oranı gün içinde %11 ile %59 arasında değişecek.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Cilt koruyucu ürünler uygulamak da önerilir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle bu yönde seyahat ederken dikkatli olmak gerekebilir.

Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Hafif serin bir hava yaşanacak. Sabah ve akşam saatlerinde daha kalın giysiler tercih edilebilir. Hava serin olduğu için kalın giysiler almak önemli olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Ankara'da genel olarak açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak sağlığınız için önemlidir. Uygun önlemler alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

