Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölgede kontrol sağlandı

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’yle ateşkesin yürürlüğe girmesine kısa bir zaman kala Süleyman Şah Türbesi arazisinin bulunduğu Karakozak mevkinde kontrolü sağladı. Terör örgütünün köprü çevresi ve Süleymah Şah Türbesi arazisini yoğun şekilde mayınlamış olması nedeniyle arazinin içine henüz girilemedi. Bölge, mayın ve diğer patlayıcıların temizlenmesinden sonra güvenli hale gelecek.

Suriye'de Şam ile terör örgütü SDG arasında son günlerde çatışmalar yaşanıyordu. Bugün akşam saatlerinde Şam ile SDG arasında anlaşma imzalandı.

4 GÜN SÜRE VERİLDİ

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA’da yayınlanan açıklamasında, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı belirtildi. Şam, YPG'ye Haseke için detaylı plan için 4 gün süre verdi.

4 GÜNLÜK ATEŞKES

Ayrıca, Suriye'de 4 günlük ateşkes ilan edildi.

KONTROL SAĞLANDI

Süleyman Şah Türbesi arazisinin bulunduğu Karakozak mevkii, Şam yönetimi ile örgüt arasında 20.00'de yürürlüğe giren ateşkesten hemen önce 19.00 sularında Suriye ordusunun hakimiyetine girdi.

Terör örgütünün köprü çevresi ve Süleymah Şah Türbesi arazisini yoğun şekilde mayınlamış olması nedeniyle arazinin içine henüz girilemedi.

Bölge, mayın ve diğer patlayıcıların temizlenmesinden sonra güvenli hale gelecek.

20 Ocak 2026
20 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA
En Çok Aranan Haberler

