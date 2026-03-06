HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'den Körfez'de deniz ticareti için 20 milyar dolarlık reasürans planı

BD yönetimi, Körfez bölgesinde savaş riskini de kapsayan 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı planını açıkladı.

ABD'den Körfez'de deniz ticareti için 20 milyar dolarlık reasürans planı

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşundan (DFC) yapılan açıklamada, DFC Üst Yöneticisi Ben Black ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Başkan Donald Trump tarafından onaylanan, Körfez bölgesinde savaş riskini de kapsayan denizcilik reasüransının uygulanmasına yönelik ayrıntılı plan üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdukları aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu planın deniz ticaretine olan güveni yeniden tesis edeceği, uluslararası ticareti istikrara kavuşturacağı ve İran ile yaşanan çatışma sırasında Orta Doğu'da faaliyet gösteren Amerikan ve müttefik şirketleri destekleyeceği vurgulandı.

Plan kapsamında yaklaşık 20 milyar dolara kadar oluşabilecek zararların sigortalanacağı belirtilen açıklamada, bu sigortanın yalnızca belirli kriterleri karşılayan gemilere uygulanacağı kaydedildi.

Sigortanın başlangıçta gemi gövdesi ve makine ile yük teminatlarına odaklanacağı aktarılırken, DFC ve ABD Hazine Bakanlığının planın uygulanmasına ilişkin sonraki adımlar konusunda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile yakın koordinasyon içinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DFC Üst Yöneticisi Ben Black, "Reasürans planımızın petrol, benzin, LNG, jet yakıtı ve gübreyi Hürmüz Boğazı'ndan geçirerek tekrar dünyaya ulaştıracağından eminiz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BM: İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarında "yaklaşık 180 çocuk" öldürüldüBM: İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarında "yaklaşık 180 çocuk" öldürüldü
Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybettiGalata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İsrail'den Beyrut ve Tahran'a yeni saldırılar

İsrail'den Beyrut ve Tahran'a yeni saldırılar

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar?

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar?

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.