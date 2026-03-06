İtalya, Orta Doğu'daki krizin başından beri 10 binden fazla vatandaşını tahliye etti

Orta Doğu’daki kriz nedeniyle uçuşların iptal edilmesi sonucu Körfez ülkeleri ile Maldivler, Tayland ve Sri Lanka gibi ülkelerde mahsur kalan çok sayıda turist bulunurken, İtalya Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin en güncel bilgileri paylaştı.

Bölgede krizin başlamasının ardından 127 kişinin uçtuğu ilk tahliye uçuşunu, yerel kurumların da desteğiyle 2 Mart’ta Umman'ın başkenti Maskat üzerinden gerçekleştiren İtalya Dışişleri Bakanlığı, bölgeden bugüne kadar 10 binden fazla vatandaşın tahliye edilerek ülkeye gelmesinin sağlandığını bildirdi.

Bakanlık, bugün tahliye edilenler arasında "MSC Euribia" kruvaziyer gemisinde mahsur kalan 573 kişinin de olduğu bilgisini paylaşırken, bölgeden farklı havayolları firmaları üzerinden sağlanan "charter" seferlerle tahliye uçuşlarının yarın da süreceğini kaydetti.

Başbakan Giorgia Meloni, bugün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, krizin taraflarını müzakere masasına geri döndürme girişimlerini desteklemek için çalıştıklarını, ayrıca önceliklerinin bölgedeki İtalyan vatandaşlarını korumak olduğunu yineledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır