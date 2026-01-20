HABER

Mardin’de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Mardin’de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada 1

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada Ç.Ö. (44), M.Ö. (30) ve R.Ö. (30) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ç.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mardin’de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada 2

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, silahlı kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

20 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Mardin Kızıltepe kavga
