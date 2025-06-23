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Ankara 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 23 Haziran Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak.

Ankara 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ankara'da 23 Haziran Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 13°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4 km hızla esecek. Nem oranı sabah %44, gündüz %23, akşam %45 ve gece %68 civarında olacak. Bu veriler, gün boyunca sıcak ve kuru bir hava koşulunun hakim olacağını gösteriyor.

24 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 31°C'ye yükselecek. 25 Haziran Çarşamba günü ise 33°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu tarihlerde hava koşullarının daha sıcak ve güneşli olması öngörülüyor.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, yani 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak yararlı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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