Ankara 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 23-29 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu değişkenlik gösterecek. İlk gün güneşli ve bulutlu bir hava yaşanırken, sıcaklık 22°C'ye yükselecek. Ardından yağışlı günler gelecek ve sıcaklık 14°C'ye kadar düşecek. Hafta sonuna doğru güneşli günler beklenirken, gece sıcaklıkları -1°C'ye kadar inebilir. Hava koşullarına göre uygun kıyafetler giymek ve soğuk algınlığı riskine karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.

23 Kasım 2025 Pazar günü Ankara'da hava koşulları bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 22°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkların 5°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %87 seviyelerinde görülecek. Rüzgar hafif eserek güney ve güneybatı yönlerden esecek.

24 Kasım 2025 Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14°C, gece sıcaklık ise 3°C civarında olacak. 25 Kasım Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz 15°C, gece 0°C seviyelerinde seyredecek.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü puslu güneşli hava tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece ise 0°C olacak. 27 Kasım Perşembe günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 16°C, gece sıcaklığı ise -1°C civarında olacak.

28 Kasım 2025 Cuma günü puslu güneşli hava görülecek. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı -1°C civarında olacak. 29 Kasım Cumartesi günü bulutlar az da olsa güneşle değişecek. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece ise 6°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmalısınız. Uygun kıyafetler giymek önemlidir. Sıcaklıkların düştüğü gecelerde soğuk algınlığı riski artar. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak konforu artırır. Hava koşullarına uygun planlar yaparak olumsuz etkilerden kaçınmak mümkündür.

