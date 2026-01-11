HABER

Bakan Yumaklı'dan CHP lideri Özel'e Ankara yanıtı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Ankara yanıtı geldi. Yumaklı, "Sayın Özgür Özel; Mansur Yavaş’ın yaptığı veya yaptırdığı bir baraj yoktur. Hala olayın farkında değilsiniz, hala sorun çözme değil saptırma peşindesiniz." dedi.

Recep Demircan

Yumaklı şunları ifade etti:

"Sayın Özgür Özel;

Mansur Yavaş’ın yaptığı veya yaptırdığı bir baraj yoktur. DSİ’nin yapıp teslim ettiği suyu, vatandaşımızın çeşmesinden akıtmayı beceremeyen bir Ankara Büyükşehir Belediyesi vardır.

Hala olayın farkında değilsiniz, hala sorun çözme değil saptırma peşindesiniz.
Vatandaşımızın en temel ihtiyacı olan hizmeti yerine getiremiyorsunuz, çeşmesinden suyu akıtamıyorsunuz. Konu bu!

-Gerekli yatırımı yapmamışsınız,
-Yapılan az buçuk yatırımı da yanlış yapmışsınız,
-2026 yılında Türkiye Cumhuriyetinin Başkentinde, vatandaşları ellerinde bidonlarla akan bir çeşme bulmaya mahkum etmişsiniz,
-Senelerce konuya dair zahmet edip kafa yormamışsınız,
-Barajlardan, kuyulardan DSİ’nin size teslim ettiği suyun üçte birinden fazlasını musluğa gelmeden kaybetmişsiniz,
-Seçimlerde verdiğiniz vaatleri unutmuşsunuz.

Halkımızı susuzlukla, trafikle, çöple, çamurla, çukurla daha fazla mağdur etmeyin.

Varlık sebebiniz millete hizmettir. Laf cambazlıklarınız beceriksizliklerinizi örtmüyor, bilesiniz.

Zahmet edip sorumluluklarınızı yerine getirin. İşinizi yapın!

Yapamayacaksanız da açıkça söyleyin, bilelim. Biz gereğini yapar, vatandaşımızı mağdur etmeyiz.

Bu arada; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğani milletimizin aleyhine olan hiçbir şeye dua etmez, ama sizlerin ve zihniyetinizin ıslah olması için çok kez dua etmiştir…"

