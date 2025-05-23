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Ankara 23 Mayıs Cuma hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 23 Mayıs Cuma hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Ankara 23 Mayıs Cuma hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığın 30°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, yazın yaklaşmakta olduğunu gösteriyor.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 24 Mayıs Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 29°C civarında seyredecek. 25 Mayıs Pazar günü ise hava daha da ısınacak. Sıcaklık 32°C'ye ulaşacak ve bol güneş ışığı bekleniyor. 26 Mayıs Pazartesi günü hava koşullarında bir değişiklik olacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 27°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ultraviyole (UV) ışınlarının yoğunluğu artacaktır. Güneş ışınlarının dik açı ile gelmesi, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek önemlidir. Geniş kenarlı şapka takmak ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak da faydalıdır.

Sıcak havalarda vücut su kaybı hızlanabilir. Bu durum dehidrasyona yol açabilir. Gün boyunca yeterli miktarda su içmek, alkollü içeceklerden kaçınmak önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda bulunmak da sağlığınızı korur.

Özellikle 26 Mayıs Pazartesi günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, ani su baskınlarına ve trafik kazalarına neden olabilir. Bu günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Yağışlı saatlerde açık alanlardan uzak durmak ve araç kullanırken hız limitlerine uymak gerekmektedir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlarınızı buna göre düzenlemek, olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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