Ankara 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

24 Nisan Perşembe günü hava sıcaklıkları 22°C en yüksek ve 11°C en düşük seviyelere ulaşacak. Bu gün de orta şiddetli yağmur bekleniyor. 25 Nisan Cuma günü hava sıcaklıkları ise 16°C en yüksek, 9°C en düşük olacak. Bu günde orta şiddetli yağmur öngörülüyor. 26 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklıkları 17°C en yüksek ve 5°C en düşük seviyelere olacak. Bu gün açık hava koşulları bekleniyor.

Ankara'nın Nisan ayı ortalama 10°C sıcaklık ve 50 mm yağışla en yağışlı dönemlerinden biridir. Bu dönemde, yağmurlu gün sayısı 7'dir. Nem oranı %56 civarındadır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiyeler bulundurmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir.

Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Takip mesafesini artırmak ve fren mesafesinin uzayabileceğini düşünmek gerekir. Ayrıca, su birikintilerinden kaçınmak ve yol durumunu önceden kontrol etmek güvenli bir sürüş için faydalıdır.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlamalarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olur.