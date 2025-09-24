HABER

Ankara 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Cansu Akalp

Ankara'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları 30°C civarında olacak. Bu sıcaklık, yazın son günlerinde tipik bir durumu yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklıkların 29°C, 26 Eylül Cuma günü 24°C, 27 Eylül Cumartesi günü ise 22°C seviyelerine düşmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için cilt koruması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için koruyucu kremler kullanılmalı. Ayrıca, şapka takmak ve uygun kıyafetler giymek cilt sağlığını korur. Bol su tüketimi ise vücudun su dengesini sağlamaya yardımcı olur.

Hassas gruplar, bu havadan olumsuz etkilenebilir. Yaşlılar ve çocuklar, aşırı sıcaklardan korunmaya ihtiyaç duyar. Bu nedenle, bu grupların serin ortamlarda bulunmaları önemlidir. Yüksek sıcaklıkların trafik yoğunluğunu artırabileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken klima kullanımına dikkat etmek ve hava sirkülasyonunu sağlamak faydalı olacaktır.

Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak gerekir. Beklenmedik yağışların ortaya çıkma olasılığı vardır. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak, olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

