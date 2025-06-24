HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 24 Haziran Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Ankara 24 Haziran Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ankara'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerinin üzerinde. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 25 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 33°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak. 26 Haziran Perşembe günü sıcaklıklar 34°C'ye ulaşacak ve gece 17°C civarında seyredecek. Hafta sonu, 28 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 33°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı 18°C civarında olacak. 29 Haziran Pazar günü sıcaklıklar 30°C'ye gerileyecek. Gece 16°C civarında seyredecek. 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 32°C'ye ulaşacak. Gece 14°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda güneş ışınları cilt üzerinde zararlı etkilere neden olabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Ayrıca, bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur.

Hafta sonu, 29 Haziran Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bu durum, ani hava değişimlerine ve kısa süreli şiddetli yağışlara yol açabilir. Dışarıda planlanan etkinlikler için bu durumu göz önünde bulundurmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

Haziran ayının son günlerinde Ankara'da sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak için uygun giyim, güneş koruyucu ürünler ve yeterli su tüketimi gibi önlemler alınmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni kan grubu keşfedildi!Yeni kan grubu keşfedildi!
Kılıçdaroğlu’ndan gündem olacak çıkış: ‘Partimi kayyuma mı bırakayım?’Kılıçdaroğlu’ndan gündem olacak çıkış: ‘Partimi kayyuma mı bırakayım?’

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes onu bu fotoğrafla tanıdı! 82 yaşında gelinlik giyip düğün yapmıştı! Cesedi çalılıkta bulundu

Herkes onu bu fotoğrafla tanıdı! 82 yaşında gelinlik giyip düğün yapmıştı! Cesedi çalılıkta bulundu

Son dakika! Adana güne depremle başladı: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son dakika! Adana güne depremle başladı: AFAD büyüklüğünü açıkladı

G.Saray'da Osimhen krizi! Dursun Özbek çılgına döndü

G.Saray'da Osimhen krizi! Dursun Özbek çılgına döndü

Can Yaman yeni sevgilisiyle galada! Kırmızı halıda kucağına oturtup poz verdi

Can Yaman yeni sevgilisiyle galada! Kırmızı halıda kucağına oturtup poz verdi

Son dakika! Hem emniyette hem TSK'da dev operasyon! Çoğu görevde 200'ye yakın şüpheli için gözaltı kararı...

Son dakika! Hem emniyette hem TSK'da dev operasyon! Çoğu görevde 200'ye yakın şüpheli için gözaltı kararı...

Trump’ın ateşkes açıklamasından saatler sonra İran’dan yeni füze saldırısı! İsrail ordusu duyurdu

Trump’ın ateşkes açıklamasından saatler sonra İran’dan yeni füze saldırısı! İsrail ordusu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.