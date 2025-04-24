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Ankara 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 24 Nisan 2025 Perşembe günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 21°C arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalıdır.

Ankara 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

25 Nisan Cuma günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 6°C ile 16°C arasında olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymesi önemlidir. Ayrıca, ıslanabilecekleri durumlara karşı hazırlıklı olmaları gerekecek.

26 Nisan Cumartesi günü, hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 19°C arasında değişecek. Bu, açık hava etkinlikleri için daha uygun bir gün olabilir. Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

27 Nisan Pazar günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 8°C ile 19°C arasında olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri gerekecek. Bu durumda planlarını esnek tutmaları faydalıdır.

28 Nisan Pazartesi günü, yine yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 4°C ile 17°C arasında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceği için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca, yağmura karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

29 Nisan Salı günü, çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 6°C ile 19°C arasında olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olabilir. Ancak, hava koşullarının hızla değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

30 Nisan Çarşamba günü, yüksek bulutlar arasından güneşin görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 22°C arasında olacak. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olabilir. Hava koşullarının değişebileceği sürekli hatırlanmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağı öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Ayrıca, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetler giymek, olası rahatsızlıkları en aza indirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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