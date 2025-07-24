Ankara 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu izleniyor. Yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün öngörülmekte. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 16°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın doğu yönünden saatte 9 km hızla esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 25 Temmuz Cuma günü sıcaklıkların 35°C, 26 Temmuz Cumartesi günü 36°C, 27 Temmuz Pazar günü ise 38°C seviyelerine çıkması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkların artmasına neden olabilir.

Bu sıcak hava koşullarında sağlık önemlidir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Dışarı çıkılması gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su tüketilmeli ve güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların da dikkatli olmaları ve serin ortamlarda kalmaları tavsiye edilir.

Sıcak hava koşulları, trafik ve ulaşım üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yüksek sıcaklıklar asfaltın yumuşamasına ve yol yüzeyinin bozulmasına yol açabilir. Bu durum sürüş güvenliğini tehdit edebilir. Sürücülerin hız limitlerine uyması, ani frenlemelerden kaçınması ve lastik basınçlarını kontrol etmesi önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Bu da elektrik kesintilerine yol açabilir. Klima ve fan gibi soğutma cihazlarının kullanımında aşırıya kaçılmamalıdır. Gereksiz enerji tüketiminden kaçınılmalıdır. Evlerde ve işyerlerinde enerji verimliliğine dikkat edilmesi, kişisel konfor ve çevre dostu bir yaklaşım için önemlidir.