Ankara 25 Kasım Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde sisli bir atmosferle başlayacak. Gün boyunca bulutların arasında güneşin ara ara kendini göstermesi bekleniyor. En yüksek sıcaklık 15°C olacak. En düşük sıcaklık ise 0°C civarında ölçülecek. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte 2-3 km olacak. Nem oranı sabah %86, gündüz %61, akşam %75 ve gece %84 seviyelerinde seyredecek. Basınç değerleri sabah 923 hPa, gündüz 922 hPa, akşam 921 hPa ve gece 922 hPa olacak.

26 Kasım Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık 0°C civarında gerçekleşecek. 27 Kasım Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık 0°C olacak. 28 Kasım Cuma günü bulutlar artacak. Hava daha kapalı hale gelecek. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık ise -1°C olacak. 29 Kasım Cumartesi günü yer yer sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık 3°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalı olabilir. Sabah saatlerinde sisli hava nedeniyle görüş mesafesi azalacak. Bu durum trafikte dikkatli olunmasını gerektiriyor. Gün içinde sıcaklıklar düşecek. Uygun giyinmek ve vücut ısısını korumak önemlidir. 29 Kasım Cumartesi günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle, açık alanlarda su birikintilerine dikkat edilmelidir. Gerekli tedbirlerin alınması önem taşıyor.