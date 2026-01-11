İstanbul'da kar alarmı! THY ve AJet'ten sefer iptalleri

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Üstün, yolcuların iptal edilen seferler hakkında THY'nin internet sitesi üzerinden bilgi alabileceğini kaydetti.

AJET'TE 24 SEFER İPTALİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da "İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.



