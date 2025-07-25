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Ankara 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 25 Temmuz 2025 Cuma günü, en yüksek sıcaklığın 35°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Ankara 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığıyla karakterize olacak. Gündüz sıcaklık 35°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 18°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar, doğu yönünden saatte 3.6 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 35°C olacak. 27 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 37°C'ye yükselecek. 28 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 41°C seviyelerine çıkacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir.

Sıcak hava koşullarında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Bu durum, aşırı sıcaklardan korunmak açısından faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı da önemlidir. Evlerde ve iş yerlerinde klima veya vantilatör kullanarak ortam serin tutulmalıdır. Sıcakların olumsuz etkilerini azaltmak için bu önlemler alınmalıdır. Sıcak hava dalgaları, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için risk teşkil edebilir. Bu grupların daha dikkatli olması önemlidir. Gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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