Ankara 26 Eylül Cuma hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 26 Eylül Cuma hava durumu açık ve rüzgarlı olacak. İşte detaylar...

Ankara'da 26 Eylül 2025 Cuma günü, sabah saatlerinde hava 15°C civarında. Gün boyunca sıcaklık en yüksek 24°C, en düşük 12°C olacak. Hava açık ve güneşli. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 1 km hızla esecek. Nem oranı %63 civarında bekleniyor. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

Hafta sonunda 27 Eylül Cumartesi günü hava biraz daha serinleyecek. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük ise 11°C olacak. 28 Eylül Pazar günü hava daha serin. Bu günde en yüksek 24°C, en düşük ise 13°C olarak tahmin ediliyor. 29 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 20°C'ye düşecek. 30 Eylül Salı günü hava 21°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gün içinde güneşli hava devam edeceği için hafif ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarıp giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde serinliğe karşı hafif bir mont veya hırka bulundurmak iyi bir fikir olabilir.

Dışarıda vakit geçirirken, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olmak gerekir. Özellikle öğle saatlerinde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Şapka takmak da cilt sağlığı açısından faydalıdır. Gün içinde bol su tüketmek, vücudun nem dengesini sağlamak açısından yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Şemsiye veya yağmurluk gibi önlemler almanıza gerek olmayacaktır. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır.

Ankara'da 26 Eylül 2025 Cuma günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Hafta sonu ve takip eden günlerde sıcaklıklar düşecek. Ancak yağış beklenmiyor. Bu dönemde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almak sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

hava durumu Ankara
