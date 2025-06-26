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Ankara 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Ankara 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını gösteriyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için sorun yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. 27 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 34°C civarında olması, 28 Haziran Cumartesi günü ise 34°C'ye kadar çıkması öngörülüyor. 29 Haziran Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bu durum hava koşullarında ani değişikliklere yol açabilir. 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 26°C civarına düşmesi ve bulutlu-güneşli bir hava hakim olması tahmin ediliyor.

Bu sıcaklıklar ve olası yağışlar dikkate alındığında, yüksek sıcaklık olan günlerde, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda durmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek de önemlidir. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ani yağışların beklendiği günlerde yanıma şemsiye almak ve hava durumunu düzenli kontrol etmek gerekiyor. Böylece olumsuz hava koşullarından korunmak mümkün olacak.

Ankara'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyredeceği ve zaman zaman yağışların görüleceği bir hava durumu bekleniyor. Bu nedenle, planlar yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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