Ankara 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 26 Kasım 2025 tarihinde hava durumu sisli ve soğuk olacak. En düşük sıcaklık 2,5°C, en yüksek sıcaklık ise 14,6°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %74 beklenirken rüzgar hızı 4,1 km/saat olarak ölçülmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Soğuk ve sisli hava sağlığınız için riskler taşıyabilir. Dikkatli olunmalı ve uygun giyim tercih edilmelidir.

Ankara'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü, hava sisli ve soğuk olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 2,5°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 14,6°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %74 bekleniyor. Rüzgar hızı 4,1 km/saat olarak ölçülmesi öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:47, gün batımı saati ise 17:27'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 27 Kasım Perşembe günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 0°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 16°C olarak öngörülüyor. 28 Kasım Cuma günü, puslu ve güneşli bir hava tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık yine 0°C olacak. En yüksek sıcaklık 17°C olarak bekleniyor. 29 Kasım Cumartesi günü, bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 4°C olacak. En yüksek sıcaklık 15°C olarak tahmin ediliyor. 30 Kasım Pazar günü, çok bulutlu bir hava öngörülüyor. En düşük sıcaklık 1°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 12°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve sisli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi azalabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önemlidir. Trafik kurallarına uymak ve hız limitlerine riayet etmek hayati önem taşır. Ayrıca, soğuk hava koşullarına hazırlanmak gerekir. Uygun giyim tercih edilmeli. Isınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Bu önlemler, sağlık sorunlarının ve kazaların önüne geçmeyi sağlar.

