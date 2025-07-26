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Ankara 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak.

Ankara 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Ankara'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz sıcaklık 35°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Nem oranı gün boyunca düşük kalacak. Rüzgar hızı öğle saatlerinden itibaren 20 km/s’nin üzerine çıkacak. Bu koşullar, dışarıda uzun süre vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 27 Temmuz Pazar günü sıcaklık 39°C'ye ulaşacak. 28 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 42°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilebilir.

Bu sıcak hava koşullarında güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de gereklidir. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmek sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Rüzgarın hızlanmasıyla açık alanlarda yangın riski artabilir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

Yüksek sıcaklıkların devam edeceği günlerde yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Gerekirse tıbbi yardım alınmalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, kişisel sağlığı korumaya yardımcı olur. Bu önlemler, genel yaşam kalitesini artırır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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